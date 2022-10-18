Опубликованы фото из сгоревшего дома в Ейске
Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Всего пострадали 72 квартиры.
Появились фото из дома, сгоревшего в Ейске. Снимки опубликовал Telegram-канал «
Отмечается, что площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Всего пострадали 72 квартиры.
Дом обследуют комплексом «Стрела». С помощью мобильного диагностического комплекса оценят устойчивость конструкций.
Напомним, 17 октября в Ейске во дворе девятиэтажки упал Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Погибли 13 человек, 19 пострадали.