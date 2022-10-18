Опубликованы фото из сгоревшего дома в Ейске

Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Всего пострадали 72 квартиры.

Появились фото из дома, сгоревшего в Ейске. Снимки опубликовал Telegram-канал « 112 ».

Отмечается, что площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Всего пострадали 72 квартиры.

Дом обследуют комплексом «Стрела». С помощью мобильного диагностического комплекса оценят устойчивость конструкций.

Напомним, 17 октября в Ейске во дворе девятиэтажки упал Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Погибли 13 человек, 19 пострадали.