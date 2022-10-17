В Москве 14-летнего подростка насмерть забили на «стрелке»
В Москве 14-летнего подростка насмерть забили на «стрелке». Об этом пишет Telegram-канал
Тело мальчика нашли на берегу озера Святое на востоке Москвы.
По предварительной информации, подростка сильно избили, на его лице и теле нашли множественные повреждения. Предположительно, после нападения восьмиклассник потерял сознание и умер от переохлаждения.
Сообщается, что на подростка напали двое неизвестных в балаклавах, их личности устанавливаются.