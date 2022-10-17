На взлете у Су-34, врезавшегося в дом в Ейске, загорелись двигатели

На взлете у Су-34, врезавшегося в дом в Ейске, загорелись двигатели. Об этом заявили в Минобороны, передает RT.

Самолет Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет. При наборе высоты с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение и упал в черте Ейска.

Летчики катапультировались. По их докладу, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

«На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении ведомства.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что самолет Су-34 упал в Ейске на жилой дом по адресу: улица Красная, 47.