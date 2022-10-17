Мобилизованным рязанцам планируют выплатить по 50 тысяч рублей

Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки мобилизованных и их семей опубликовали на сайте регионального правительства.

Мобилизованным рязанцам планируют выплатить по 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте регионального правительства.

Документ предполагает также предоставление отдыха мобилизованным гражданам после их увольнения с военной службы в санатории «Сосновый бор» сроком на три недели, право на бесплатную юридическую помощь мобилизованным и членам их семей, а также на предоставление членам семей мобилизованных соцуслуг вне очереди.

Уточняется, что финансирование расходов будет осуществляться из областного бюджета.