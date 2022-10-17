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Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до шести человек
В министерстве ГО и Ч. С. Краснодарского края сообщили, что детей среди погибших нет.

Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до шести человек. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

По данным канала, ранения получили 27 человек.

Детей среди погибших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Шесть человек не выходят на связь после ЧП и числятся пропавшими без вести.

В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения 15 квартир в многоэтажке загорелись.