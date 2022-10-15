В Москве водитель «Яндекс.Такси» принял роды у пассажирки

В Москве пассажирка «Яндекс.Такси» родила ребенка в машине. Роды принял водитель. Видео с рассказом мужчины опубликовал Telegram-канал Shot.

В Москве пассажирка «Яндекс.Такси» родила ребенка в машине. Роды принял водитель. Видео с рассказом мужчины опубликовал Telegram-канал Shot.

Сунатулло Мирзоев рассказал, что беременная женщина села в такси в четвертом часу утра. В машине начались роды. Водитель разместил женщину на заднем сиденье и вел процесс. После он положил новорожденную девочку на живот матери, укрыл и повез их в ближайший роддом.

«Я смотрю, что она уже все, рожает. Она орет, я ору…» — рассказал мужчина.

По словам роженицы, у нее и ребенка все в порядке, дочь родилась весом 3030 граммов.