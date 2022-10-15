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В европейской части России ожидается похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели начнется уверенное понижение температуры. В центре европейской части России стартует новый синоптический сезон предзимье, сообщил он ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с середины следующей недели начнется уверенное понижение температуры. В центре европейской части России стартует новый синоптический сезон предзимье, сообщил он ТАСС.

Метеорологи выделяют шесть сезонов года, включая предзимье.

«С середины следующей недели, числа с 19-го, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Похолодание затронет весь центр европейской части России.