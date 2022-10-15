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Минобороны: на полигоне под Белгородом произошел теракт
На полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт. Об этом сообщает Минобороны Р. Ф.

На полигоне ЗВО в Белгородской области в субботу, 15 октября, совершен теракт. Об этом сообщает Минобороны России. Открыли огонь двое граждан одной из стран СНГ, говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.

При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение. Стрелков ликвидировали ответным огнем.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.