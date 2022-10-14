В Рязани разыскивают 68-летнего Владимира Серегина

Мужчина пропал 14 октября. Он ушел из больницы. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 68-летний мужчина. Ориентировку на поиск Владимира Серегина в пятницу, 14 октября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Мужчина пропал 14 октября. Он ушел из больницы. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 175 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и усы. В день пропажи был одет в красную футболку, черные спортивные штаны и темные домашние тапочки.

Владимир Серегин может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем — просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.