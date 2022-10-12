Николай Любимов в соцсетях до сих считает себя губернатором Рязанской области

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал новый пост на личной странице «Вконтакте» после долгого перерыва.

Он рассказал о проведенных рабочих встречах на новой должности — сенатора от Рязанской области. Так, он встретился с рязанским фермером Петром Лопыревым, с которым обсудил вопросы аграриев. Также он встретился с действующим губернатором Павлом Малковым, с которым рассмотрели взаимодействие по дальнейшему развитию региона.

Однако информацию о новом месте работы Николай Любимов не обновил. В его аккаунте вместо должности сенатор до сих пор указано, что он является губернатором Рязанской области.