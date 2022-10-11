В Скопине мужчину осудили на шесть лет за убийство знакомого

В Скопине мужчине дали срок за убийство знакомого. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 21 сентября 2021 года осужденный со своим знакомым выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт: мужчина заподозрил своего оппонента в краже денег и ударил его ногой по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Скопинца осудили на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.