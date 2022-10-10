В России предложили запретить выезд заграницу состоящим на воинском учете мужчинам

Предложение озвучил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В России предложили запретить выезд заграницу мужчинам, состоящим на воинском учете, во время мобилизации без разрешения военкоматов. Инициативу в понедельник, 10 октября, предложил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, соответствующее предложение хотят внести поправками в федеральные законы. Тех, кто уже выехали из страны, предложили внести в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Также Константинов предложил осужденных за дискредитацию российской армии и уклонению от службы лишить права голосовать и избираться на срок до десяти лет после погашения судимости.