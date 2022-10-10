Путин заявил о «жестких ответах» в случае продолжения Украиной терактов на территории России

Владимир Путин заявил, что в случае продолжения проведения Украины на территории России терактов, ответы будут жесткими. Об этом он сообщил на совещании с членами Совбеза, передает Telegram-канал Mash .

Путин отметил, что киевский режим давно использует террористические методы. По его словам, в отношении Курской АЭС были совершены три теракта, также были попытки подрывов «Турецкого потока».

Президент заявил, что Киев поставил себя на одну доску с террористическими формированиями, «самыми одиозными группировками».

Он объяснил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемой Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений. Прошу министра обороны доложить о результатах», — сказал Путин.