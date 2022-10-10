Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима

Медведев отметил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России».

Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что «сыгран первый эпизод», но будут и другие.

Медведев отметил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России».

Он призвал провести «полноценный демонтаж» киевского режима.