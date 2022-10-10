Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима
Медведев отметил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России».
Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он заявил, что «сыгран первый эпизод», но будут и другие.
Медведев отметил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России».
Он призвал провести «полноценный демонтаж» киевского режима.