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В Кораблинском районе простились с погибшим в ходе спецоперации сержантом
В Кораблинском районе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине сержантом Александром Клоковым, командиром расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В Кораблинском районе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине сержантом Александром Клоковым, командиром расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Кораблинского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.