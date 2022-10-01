В Кораблинском районе простились с погибшим в ходе спецоперации сержантом

В Кораблинском районе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине сержантом Александром Клоковым, командиром расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В Кораблинском районе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине сержантом Александром Клоковым, командиром расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Кораблинского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.