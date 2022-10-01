В Клепиковском районе произошло массовое ДТП

В субботу, 1 октября, в Клепиковском районе произошла массовая авария. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимов».

В субботу, 1 октября, в Клепиковском районе произошла массовая авария. Об этом сообщается в группе « Автоклуб города Касимов ».

По словам автора поста, ДТП произошло со стороны Касимова перед Спас-Клепиками.

«Легковая в обочине, разбита фура, эвакуатор и за ним еще одна легковая. Большая пробка», — говорится в сообщении.

Выясняется официальная информация.