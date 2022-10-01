Три рязанских хирурга ОКБ уехали работать в зону спецоперации

В зону специальной военной операции уехали хирурги ОКБ Владимир Барсуков, Андрей Иванов и Аджаб Мирзабеков. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях главврач Андрей Карпунин.

В зону специальной военной операции уехали хирурги ОКБ Владимир Барсуков, Андрей Иванов и Аджаб Мирзабеков. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях главврач Андрей Карпунин.

«Настоящие профессионалы, они отправились туда не за длинным рублем. Каждый из них взял отпуск, чтобы провести личные дни отдыха там, где очень нужна их помощь. Вчера прислали фото с рабочих мест», — написал Карпунин.