Минобороны: российские войска покинули Лиман

Минобороны Р. Ф. заявило об отходе военнослужащих из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Об этом сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ заявило об отходе военнослужащих из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в ведомстве.

По заявлению Минобороны, союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи.

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — отметили в Минобороны.

Красный Лиман российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли под контроль в конце мае. В последние недели в районе шли бои.