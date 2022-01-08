На Кипре выявили новый вариант коронавируса

Он получил название «дельтакрон».

На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом сообщило издание РБК .

Как отметил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм выявили в 25 образцах. У него одна генетическая основа с «дельта». Также имеются мутации, свойственные «омикрону». Вид получил название «дельтакрон».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у „омикрона“ — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — сообщил ученый.

Из 25 человек, у которых выявили «дельтакрон», госпитализировали 11.

По словам профессора Кострикиса, говорить о заразности варианта пока рано. Однако он предположил, что вид не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».