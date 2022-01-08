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На Кипре выявили новый вариант коронавируса
Он получил название «дельтакрон».

На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом сообщило издание РБК.

Как отметил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм выявили в 25 образцах. У него одна генетическая основа с «дельта». Также имеются мутации, свойственные «омикрону». Вид получил название «дельтакрон».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у „омикрона“ — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — сообщил ученый.

Из 25 человек, у которых выявили «дельтакрон», госпитализировали 11.

По словам профессора Кострикиса, говорить о заразности варианта пока рано. Однако он предположил, что вид не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».