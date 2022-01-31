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В Рязани экс-начальница станции Дягилево и ее муж ответят в суде за мошенничество и взятки
С 2015 по 2020 года супруги, пользуясь служебным положением, получили взятки на сумму 360 тысяч рублей и причинили РЖД ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

В Рязани экс-начальница станции Дягилево и ее муж ответят в суде за мошенничество и взятки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

С 2015 по 2020 года женщина получила от предпринимателей более 140 тысяч рублей за разработку и согласование инструкций по эксплуатации подъездных путей необщего пользования. За внесение изменений в инструкции по эксплуатации подъездных путей необщего пользования она получила более 20 тысяч рублей, а за то, что незаконно разместила на подъездных путях ОАО «РЖД» вагоны сторонней коммерческой организации, бывшая начальница станции получила более 200 тысяч рублей. Этим она причинила РЖД ущерб на сумму более одного млн рублей.

Ее муж, занимая руководящую должность в подразделении ОАО «РЖД», в 2016—2018 годах пользуясь служебным положением, использовал труд работника, которого устроил на работу, в личных целях. Он причинил РЖД ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. В 2020 году он был посредником при передаче взятки начальнику станции Дягилево.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159, пункту б части 2 статьи 165, части 1 статьи 285, части 1 статьи 290, части 2 статьи 290, части 2 статьи 290 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мошенничество; причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием; злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий; получение должностным лицом взяток»), а против ее мужа — по части 1 статьи 291.1 и части 1 статьи 285 УК РФ («Пособничество во взяточничестве; злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий»).

Уголовные дела передали в суд для рассмотрения.