В Рязани экс-начальница станции Дягилево и ее муж ответят в суде за мошенничество и взятки

С 2015 по 2020 года супруги, пользуясь служебным положением, получили взятки на сумму 360 тысяч рублей и причинили РЖД ущерб на сумму 1,6 млн рублей.