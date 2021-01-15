Начальницу железнодорожной станции Дягилево и ее супруга заподозрили в коррупции

Следователи выяснили, что в сентябре подозреваемая предложила гендиректору предприятия по перевозке грузов железнодорожным транспортом разработать и беспрепятственно согласовать внутреннюю инструкцию за деньги, хотя сама, будучи должностным лицом, наделена правами ее согласования.

Начальницу железнодорожной станции Дягилево центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД» и ее супруга заподозрили в коррупции. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Следователи выяснили, что в сентябре подозреваемая предложила гендиректору предприятия по перевозке грузов железнодорожным транспортом разработать и беспрепятственно согласовать внутреннюю инструкцию за деньги, хотя сама, будучи должностным лицом, наделена правами ее согласования.

Супруг злоумышленницы нашел человека, от имени которого будут заключен договор на разработку и согласование указанной инструкции. Подписанный и согласованный всеми необходимыми должностными лицами ОАО «РЖД» документ направили гендиректору предприятия, за что тот передал 80 тысяч рублей супругу злоумышленницы. В этот момент мужчину задержали.

По материалам УФСБ России по Рязанской области и Рязанского ЛО МВД на транспорте на женщину и ее мужа завели дела по части 3 статьи 30, части 3 статьи 290 УК («Покушение на получение взятки») и части 2 статьи 291.1 УК («Дача взятки»).