\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
-2°
Втр, 01
-3°
Срд, 02
-7°
ЦБ USD 77.47 -0.35 01/02
ЦБ EUR 86.5 -0.14 01/02
Нал. USD 76.60 / 78.00 11:24
Нал. EUR 85.70 / 86.78 12:21
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
25 793
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
10 401
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
6 209
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
11 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Голенчине машина скорой помощи на два часа застряла в снегу, после чего у нее сгорело сцепление
Вытащить машину пытались водитель и местный житель на УАЗ «Патриот». Позже на помощь приехала еще одна машина скорой — «буханка».

В Голенчине машина скорой помощи на два часа застряла в снегу, после чего у нее сгорело сцепление. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на местных жителей.

В понедельник, 31 января, скорая помощь приехала на проезд Светлый и застряла во дворе дома № 17. Вытащить машину пытались водитель и местный житель на УАЗ «Патриот». Позже на помощь приехала еще одна машина скорой — «буханка».

«Раньше можно было просто позвонить подрядчику, и все чистили. Сейчас непонятно кому — по телефону в дирекцию благоустройства не дозвонился ни разу за две недели, не берут трубку», — прокомментировал председатель совета дома Александр Бекназарян.

Машину смогли вытащить через два часа: на тросе ее оттащили в ремонт, так как у автомобиля сгорело сцепление.

Фото «Новая газета»