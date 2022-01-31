В Голенчине машина скорой помощи на два часа застряла в снегу, после чего у нее сгорело сцепление. Об этом
В понедельник, 31 января, скорая помощь приехала на проезд Светлый и застряла во дворе дома № 17. Вытащить машину пытались водитель и местный житель на УАЗ «Патриот». Позже на помощь приехала еще одна машина скорой — «буханка».
«Раньше можно было просто позвонить подрядчику, и все чистили. Сейчас непонятно кому — по телефону в дирекцию благоустройства не дозвонился ни разу за две недели, не берут трубку», — прокомментировал председатель совета дома Александр Бекназарян.
Машину смогли вытащить через два часа: на тросе ее оттащили в ремонт, так как у автомобиля сгорело сцепление.
Фото «Новая газета»