Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике № 11, которая растянулась на улице

Видео засняли очевидцы.

Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике № 11. Кадры в понедельник, 31 января, опубликовали в соцсетях.

По словам местных жителей, очередь выстроилась на улице.

«Люди с температурой стоят на улице в очереди к дежурному терапевту! Передо мной около 30 человек и после нее еще 32. Это пока! „Нулевые“ талоны к участковым не дают», — написали очевидцы.

Также рязанцы рассказали, что пациенты пытаются два дня дозвониться в поликлинику № 11.

«По единому номеру 112 врач так и не пришел. Что за безобразие в городе творится? Сколько людей должно умереть, чтобы начали что-то делать для нормальной работы медицины?» — обратились рязанцы к губернатору Николаю Любимову.