Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике № 11, которая растянулась на улице
Видео засняли очевидцы.
Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике № 11. Кадры в понедельник, 31 января, опубликовали в соцсетях.
По словам местных жителей, очередь выстроилась на улице.
«Люди с температурой стоят на улице в очереди к дежурному терапевту! Передо мной около 30 человек и после нее еще 32. Это пока! „Нулевые“ талоны к участковым не дают», — написали очевидцы.
Также рязанцы рассказали, что пациенты пытаются два дня дозвониться в поликлинику № 11.
«По единому номеру 112 врач так и не пришел. Что за безобразие в городе творится? Сколько людей должно умереть, чтобы начали что-то делать для нормальной работы медицины?» — обратились рязанцы к губернатору Николаю Любимову.