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Отоларинголог Зайцев: после «омикрона» человек может охрипнуть или потерять голос
Врач также сказал, что люди, у которых удалены миндалины, очень уязвимы перед новым штаммом.

После омикрона человек может охрипнуть или потерять голос. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он уточнил, что, если инфекция пойдет ниже задней стенки глотки и небных миндалин, то она ударит по слизистой гортаноглотки. Из-за этого у человека может возникнуть дисфония (хриплый голос) или афония (потеря голоса).

Зайцев предупредил, что, если голос долго не возвращается или возвращается со стойкой охриплостью, это значит, что голосовому аппарату «омикрон» нанес необратимый урон.

Врач также сказал, что люди, у которых удалены миндалины, очень уязвимы перед новым штаммом.

«Если миндалины были удалены, то защитника на уровне глотки уже нет. Это, прямо скажем, плохо. По задней стенке глотки бьют сухой воздух, смог и вирусные инфекции», — сообщил он.