Аптека «Ригла» дарит 5000 бонусов при покупке любого товара

В аптеках «Ригла» новая акция: при покупке любого товара начисляются 5000 бонусов на карту «пРИГЛАшаем», которые можно обменять на скидки до 30%. 1 бонус = 1 рублю.
Акция действует с 20 января по 10 марта.
Бонусы можно списать на следующие категории акционных товаров:
- лечебная косметика Bioderma, Clinic Way, Pharmaceris, Uriage, Vichy, Klorane, Apivita, La Roche-Posay, Filorga, Avene, Topicrem и др.
- средства для ухода и гигиены Gillette, Cetaphil, Kotex, Libresse, Always и др.
- продукты для ухода за полостью рта Lacalut, Сuraprox, Oral-B, Klatz и др.
- товары для мамы и малыша Philips Avent, Huggies, Similac и др.
- лекарства и биологически активные добавки
- электрические зубные щетки, ирригаторы, глюкометры и многое другое.
Подробнее об условиях акции и полном списке товаров смотрите на сайте
Списать бонусы можно только в аптеках. Для применения карты лояльности «пРИГЛАшаем» выбирайте для самовывоза аптеки «Ригла».
Справка:
Акция действует с 20 января 2022 года по 10 марта 2022 года.
В период акции при покупке единоразово начисляются 5000 бонусов на карту лояльности «пРИГЛАшаем». Начисленными бонусами можно оплатить до 30% стоимости акционных товаров. Неиспользованные бонусы по окончании акции сгорят. Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. При использовании программы лояльности «СберСпасибо» списание и начисление бонусов по карте лояльности «пРИГЛАшаем» невозможно. Организатор акции вправе вносить изменения в условия акции и ассортимент, участвующий в акции в одностороннем порядке, опубликовав изменения на сайте или отменить акцию. Организатор акции не гарантирует постоянное наличие полного акционного ассортимента в аптеках в течение всего периода действия акции. Список акционных товаров и полные условия акции уточняйте на сайте