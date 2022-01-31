Аптека «Ригла» дарит 5000 бонусов при покупке любого товара

Акция действует с 20 января по 10 марта.

В аптеках «Ригла» новая акция: при покупке любого товара начисляются 5000 бонусов на карту «пРИГЛАшаем», которые можно обменять на скидки до 30%. 1 бонус = 1 рублю.

Акция действует с 20 января по 10 марта.

Бонусы можно списать на следующие категории акционных товаров:

лечебная косметика Bioderma, Clinic Way, Pharmaceris, Uriage, Vichy, Klorane, Apivita, La Roche-Posay, Filorga, Avene, Topicrem и др.

средства для ухода и гигиены Gillette, Cetaphil, Kotex, Libresse, Always и др.

продукты для ухода за полостью рта Lacalut, Сuraprox, Oral-B, Klatz и др.

товары для мамы и малыша Philips Avent, Huggies, Similac и др.

лекарства и биологически активные добавки

электрические зубные щетки, ирригаторы, глюкометры и многое другое.

Подробнее об условиях акции и полном списке товаров смотрите на сайте www.rigla.ru .

Списать бонусы можно только в аптеках. Для применения карты лояльности «пРИГЛАшаем» выбирайте для самовывоза аптеки «Ригла».

Справка:

Акция действует с 20 января 2022 года по 10 марта 2022 года.