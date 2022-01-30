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Рязанка сделала почти 200 попыток дозвониться в поликлинику № 11
Жительница Рязани пыталась дозвониться в поликлинику № 11 около 200 раз. При этом трубку взяли, по ее словам, раз пять-шесть. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

Жительница Рязани пыталась дозвониться в поликлинику № 11 около 200 раз. При этом трубку взяли, по ее словам, раз пять-шесть. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

«За пару сотен попыток дозвона получилось дозвониться раз 5-6, я понимаю, звонков много, болеют много… Старики так вообще дозвониться не могут, аж до слез!» — говорится в посте.

Рязанка также опубликовала скриншот, подтверждающий свои слова.