Видео: в Башкирии грабитель избил продавщицу кафе из-за шести тысяч рублей

Пострадавшую доставили в больницу, а нападавшего объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Видео: в Башкирии грабитель избил продавщицу кафе из-за шести тысяч рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 26 января, около 06:00 в Бийске. Грабитель в камуфляже зашел в кафе «Манго» и сбил продавщицу с ног ударом в голову. На кадрах видно, что после этого мужчина продолжил избивать лежащую на полу женщину руками и ногами по голове.

Злоумышленник забрал из кассы кафе шесть тысяч рублей и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело.