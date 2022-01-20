Умер французский актер Гаспар Ульель

Артист получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте на юге Франции. Он столкнулся с с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 19 января, умер известный французский актер Гаспар Ульель. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс».

Артист получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте на юге Франции. Он столкнулся с с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в момент столкновения он был без шлема. Тем не менее в прокуратуре отметили, что его наличие «не обязательно изменило бы ситуацию».

Спасатели приехали на место, когда пострадавший был уже без сознания. Второй лыжник не получил травм.

Артиста доставили с травмами в госпиталь, врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть около 16:00 (18:00 мск).

Гаспару Ульель было 37 лет.