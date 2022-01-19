Начальником управления образования Рязани назначена Екатерина Пронина

Об этом стало известно на заседании комитета рязгордумы по социальным вопросам в среду, 19 января.

В среду, 19 января, на заседании комитета рязгордумы по социальным вопросам депутатам представили нового начальника управления образования и молодежной политики.

Им стала Екатерина Пронина. До этого она работала заместителем и исполняющей обязанности руководителя ведомства. В ранге исполняющего обязанности Пронина находилась с конца 2021 года после ухода в отставку Дмитрия Филиппова.