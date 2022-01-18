В Шацком районе в ДТП попал рейсовый автобус с 51 пассажиром

Обе машины двигались в сторону Москвы. Водитель автобуса не учел погодные условия и столкнулся с большегрузом, который ехал впереди.

Во вторник, 18 января, в Шацком районе в ДТП попал рейсовый автобус с 51 пассажиром. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На 339 километре М5 «Урал» в Шацком районе автобус «Саратов — Москва» столкнулся с «КамАЗом».

Как сообщил местный автоинспектор, обе машины двигались в сторону Москвы. Водитель автобуса не учел погодные условия и столкнулся с большегрузом, который ехал впереди.

От удара оба автомобиля съехали в кювет и получили механические повреждения. В автобусе был 51 пассажир. Никто не пострадал. Их разместили в шацкой гостинице «Турист».