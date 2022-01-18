В Рязани пропал 33-летний мужчина

Мужчина пропал 2 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 33-летний мужчина. Ориентировку на Александра Кошкарова во вторник, 18 января, опубликовал поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Мужчина пропал 2 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Александр Кошкаров имеет рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие волосы и серые глаза. В день пропажи был одет темно-синюю куртку, зелено-коричневые брюки, белые кроссовки с коричневыми вставками и темно-синюю вязаную шапку. Также при себе имеет паспорт, телефон, пакет с едой на работу.