Умер актер телесериала «Кухня» Иван Рудаков
Актер умер от последствий коронавируса в реанимации больницы № 57 в Москве. Ему было 43 года.
Умер актер телесериала «Кухня» Иван Рудаков. Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в
Иван Рудаков умер от последствий коронавируса в реанимации больницы № 57 в Москве. Ему было 43 года.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — написал его отец.
Актер снялся в более 40 фильмах и сериалов. Известность ему принесли роли в сериалам «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».
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