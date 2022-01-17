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Умер актер телесериала «Кухня» Иван Рудаков
Актер умер от последствий коронавируса в реанимации больницы № 57 в Москве. Ему было 43 года.

Умер актер телесериала «Кухня» Иван Рудаков. Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.

Иван Рудаков умер от последствий коронавируса в реанимации больницы № 57 в Москве. Ему было 43 года.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — написал его отец.

Актер снялся в более 40 фильмах и сериалов. Известность ему принесли роли в сериалам «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».

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