В «Барсе на Московском» прошла рождественская акция благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского

В благотворительной акции участвовали руководство и сотрудники предприятий холдинга, которые собрали собственные денежные средства, чтобы подарить многодетным семьям желанные подарки: сертификаты на бытовую технику, на спорт товары, творческие наборы и игрушки.

14 января в кинотеатре «Кинолюкс» в ТД «Барс» на Московском шоссе прошел традиционный новогодне-рождественский праздник для многодетных семей, организованный Благотворительным фондом во имя святителя Василия Рязанского при поддержке холдинга ФПК «Инвест». В благотворительной акции участвовали руководство и сотрудники предприятий холдинга, которые собрали собственные денежные средства, чтобы подарить многодетным семьям желанные подарки: сертификаты на бытовую технику, на спорт товары, творческие наборы и игрушки.

Для поздравления и вручения подарков было приглашено 10 многодетных семей, в которых воспитывается 51 ребенок. Праздник начался с поздравительной речи директора благотворительного фонда — Ирины Ивановны Евсиной и священника Владислава Белинского-многодетного папы.

Для вручения подарков были приглашены представители депутатского корпуса Александр Жукаев — депутат Рязанской областной думы, председатель совета директоров ГК «Точинвест», Елена Синица — депутат Рязанской областной думы, Галина Трушина — депутат Рязанской городской думы, председатель совета директоров группы компаний «Теплоприбор», Александр Лемдянов — депутат Рязанской городской думы, председатель совета директоров ГК «Барс», Елена Акимкина — депутат Рязанской городской думы, директор по правовым вопросам ООО ФПК «Инвест». Самой большой семье с восемью детьми лично от президента холдинга Игоря Коськина подарки вручила Юлия Рулева — помощник президента холдинга ФПК «Инвеста» по HR и корпоративным коммуникациям.

От предприятий холдинга многодетные семьи поздравили Константин Фофанов — генеральный директор ФПК «Инвест», Наталья Козицкая — исполняющая обязанности директора по персоналу ГК «Русская кожа», Ирина Мелешникова — начальник службы управления персоналом ГК «Точинвест». Также ребят пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Они провели интересные игры, показали захватывающие конкурсы и подарили сладкие подарки. Также кинотеатр «Кинолюкс» подарил детям просмотр мультфильма «Зверопой 2».