Ночной режим работы для рязанского общепита продлили до 27 января

Согласно документу, до 27 января кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи. Ранее они закрывались в 23 часа.

Ночной режим работы для рязанского общепита продлили до 27 января. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 января, подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, до 27 января кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи.

Ранее они закрывались в 23 часов. С 3:00 до 6:00 заведения смогут работать только на вынос.