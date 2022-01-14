Ночной режим работы для рязанского общепита продлили до 27 января
Согласно документу, до 27 января кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи. Ранее они закрывались в 23 часа.
Ночной режим работы для рязанского общепита продлили до 27 января. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 января, подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно документу, до 27 января кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи.
Ранее они закрывались в 23 часов. С 3:00 до 6:00 заведения смогут работать только на вынос.