Жителя Кораблина осудят за попытку убийства бывшей жены
Пьяный 42-летний рецидивист из-за ревности несколько раз ударил женщину ножом в грудь и живот, а потом попытался задушить.
Жителя Кораблина осудят за попытку убийства бывшей жены. Об этом
Вечером 22 ноября 2021 года на улице одного из населенных пунктов Кораблинского района между бывшими супругами произошел конфликт. Пьяный 42-летний рецидивист из-за ревности несколько раз ударил женщину ножом в грудь и живот, а потом попытался задушить. Женщина активно сопротивлялась, а позже убийце помешал сосед. Мужчину задержали, а потерпевшей оказали медицинскую помощь.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его передали в суд для рассмотрения по существу.