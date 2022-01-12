Жителя Кораблина осудят за попытку убийства бывшей жены

Пьяный 42-летний рецидивист из-за ревности несколько раз ударил женщину ножом в грудь и живот, а потом попытался задушить.

Жителя Кораблина осудят за попытку убийства бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 22 ноября 2021 года на улице одного из населенных пунктов Кораблинского района между бывшими супругами произошел конфликт. Пьяный 42-летний рецидивист из-за ревности несколько раз ударил женщину ножом в грудь и живот, а потом попытался задушить. Женщина активно сопротивлялась, а позже убийце помешал сосед. Мужчину задержали, а потерпевшей оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его передали в суд для рассмотрения по существу.