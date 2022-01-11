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Зампред правительства раскритиковал работу организации «Цифровой регион»
Артем Никитин провел «жесткий разговор» с представителями АНО.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин раскритиковал работу АНО «Цифровой регион». Пост политик опубликовал в соцсети Instagram во вторник, 11 января.

По его словам, организация создана для того, чтобы жители Рязанской области смогли «пользоваться благами» цифровой трансформации, однако этого не случилось.

Никитин провел встречу с коллективом АНО. Он отметил, что разговор был «жестким и конкретным».

«Я поставил задачу в двухнедельный срок разработать и подготовить к запуску реальные, эффективные проекты по цифровизации. Польза от их внедрения должна быть ощутима людьми. Результат работы специалистов в сфере цифровизации должен выражаться в конкретных и полезных проектах, а не в достижении на бумаге отчетных показателей», — заявил зампред.