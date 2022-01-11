В Рязани пропала 15-летняя девочка с аутизмом

Последний раз Лизу видели во вторник, 11 января, в районе церкви на улице Вознесенской в 15:00.

В Рязани пропала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в соцсетях.

Последний раз Лизу видели во вторник, 11 января, в районе церкви на улице Вознесенской в 15:00.

Ребенок было одет в голубую куртку, синюю шапку с эмблемой морской звезды, юбку. С собой у нее был рюкзак.

Отмечается, что девочка страдает аутизмом.

В этот же день стало известно о том, что ребенка нашли.