Мошенники придумали новую схему обмана россиян через портал «Госуслуги»

Потенциальной жертве предлагают перейти на сайт-клон, ввести данные и оплатить пошлину.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом предупредил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Его слова приводят РИА Новости .

Новую уловку выявил Сбербанк. Мошенники присылают уведомления якобы от портала «Госуслуги» об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя. В письме злоумышленники подчеркивают, что необходимо срочно прикрепиться к медучреждению в условиях пандемии.

Потенциальная жертва переходит по ссылке-клону портала, заполняет анкету, выбирает поликлинику и платит якобы пошлину. Она составляет не больше нескольких тысяч рублей.

В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам.