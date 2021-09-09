Мошенники придумали новую схему обмана россиян через портал «Госуслуги»
Потенциальной жертве предлагают перейти на сайт-клон, ввести данные и оплатить пошлину.
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом предупредил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Его слова приводят
Новую уловку выявил Сбербанк. Мошенники присылают уведомления якобы от портала «Госуслуги» об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя. В письме злоумышленники подчеркивают, что необходимо срочно прикрепиться к медучреждению в условиях пандемии.
Потенциальная жертва переходит по ссылке-клону портала, заполняет анкету, выбирает поликлинику и платит якобы пошлину. Она составляет не больше нескольких тысяч рублей.
В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам.