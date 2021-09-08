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Жители Южного останутся без холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Жители Южного останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 8 сентября, с 09:30 до 20:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица 1-й Сысоевский проезд;
  • улица 2-й Сысоевский проезд;
  • улица Гайдара;
  • улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 48, 49, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 55, 55 корпус 1;
  • садоводческое товарищество «Труженик», дома №№ 56, 58/9, 71, 91;
  • улица Корнилова;
  • улица Котовского;
  • улица Кутузова;
  • улица Мусоргского;
  • улица Нахимова полностью, дом № 1 (школа № 57);
  • улица Сысоевская;
  • улица Ушакова;
  • улица Черновицкая, дома №№ 24 корпус 1, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32-а (детский сад № 145), 32 корпус 1, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;
  • улица Щорса полностью, дом № 33-а (детский сад № 116);
  • проезд Котовского.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.