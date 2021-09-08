Жители Южного останутся без холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
Жители Южного останутся без холодной воды. Об этом
В среду, 8 сентября, с 09:30 до 20:00 воду отключат по следующим адресам:
- улица 1-й Сысоевский проезд;
- улица 2-й Сысоевский проезд;
- улица Гайдара;
- улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 48, 49, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 55, 55 корпус 1;
- садоводческое товарищество «Труженик», дома №№ 56, 58/9, 71, 91;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- улица Нахимова полностью, дом № 1 (школа № 57);
- улица Сысоевская;
- улица Ушакова;
- улица Черновицкая, дома №№ 24 корпус 1, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32-а (детский сад № 145), 32 корпус 1, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;
- улица Щорса полностью, дом № 33-а (детский сад № 116);
- проезд Котовского.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.