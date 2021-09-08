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Видео: на перекрестке у «Глобуса» грузовик столкнулся с легковушкой
На перекрестке Касимовского и Муромского шоссе грузовик занесло на мокрой дороге и он столкнулся с «пятнадцатой».

На перекрестке у «Глобуса» грузовик столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в среду, 8 сентября, в 19:57 на перекрестке Касимовского и Муромского шоссе. По словам очевидцев, грузовик, двигаясь по левой полосе, перед перекрестком начал перестраиваться в правую полосу.

На перекрестке машину занесло на мокром асфальте и она столкнулась с «пятнадцатой», которая ехала по правой полосе.

Автор видео отметил, что обе машины ехали на желтый сигнал светофора.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Видео Владимира Ракчеева