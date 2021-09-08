Видео: на перекрестке у «Глобуса» грузовик столкнулся с легковушкой
На перекрестке Касимовского и Муромского шоссе грузовик занесло на мокрой дороге и он столкнулся с «пятнадцатой».
На перекрестке у «Глобуса» грузовик столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Авария произошла в среду, 8 сентября, в 19:57 на перекрестке Касимовского и Муромского шоссе. По словам очевидцев, грузовик, двигаясь по левой полосе, перед перекрестком начал перестраиваться в правую полосу.
На перекрестке машину занесло на мокром асфальте и она столкнулась с «пятнадцатой», которая ехала по правой полосе.
Автор видео отметил, что обе машины ехали на желтый сигнал светофора.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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