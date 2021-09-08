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В здании рязанской поликлиники № 4 начался ремонт
Завершить работы планируется в ноябре 2021 года.

В рязанской поликлинике № 4 начался ремонт. Об этом сообщает областной минздрав.

Всего планируется отремонтировать около 900 квадратных метров. Подрядчику предстоит заменить шиферную кровлю на металлочерепицу, обновить оконные и дверные блоки, инженерные коммуникации и радиаторы отопления. Также проведут ремонт в медицинских кабинетах, на входе, санузлах и холле с полной заменой напольного покрытия.

«Столь масштабный ремонт проводится в поликлинике впервые. Для нас это большое, долгожданное событие. Но, конечно, главное, это наши больные. Сегодня, когда стоит задача обеспечить качество и доступность первичного звена здравоохранения, каждый человек должен получать медпомощь в современных условиях. Ремонт в здании поликлиники позволит значительно повысить уровень комфорта наших пациентов, будет способствовать повышению эффективности работы персонала», — подчеркнул главный врач больницы № 4 Сергей Викулин.

После ремонта в поликлинике обновится и система навигации с учетом пожеланий пациентов.

Завершить работы планируется в ноябре 2021 года.

Ранее появились кадры, как рязанцы выстроились на улице в очередь в регистратуру медучреждения.