В Рязанской области 103 человека заразились коронавирусом

Данные приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки еще 103 человека заболели коронавирусом. Данные в среду, 8 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом заразились 39 772 рязанца.

Также за сутки от COVID-19 умерли четыре человека. За все время жертвами инфекции стали 992 местных жителя. Выздоровели за сутки 120 рязанцев, за все время победили болезнь — 36 167.

В России вылечились от «ковида» за сутки 18 262 человека, за все время — 6 320 512. Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки скончались 797 человек, с начала пандемии — 189 582. Заразились за сутки 18 024 граждан, всего — 7 065 904.