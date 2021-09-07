В Рязани произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавший

В доме загорелась кухня. Она выгорела полностью.

В Рязани произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Происшествие случилось во вторник, 7 сентября, примерно в 4:39. В девятиэтажном многоквартирном доме огонь повредил кухню по всей площади. Площадь пожара составила три квадратных метра.

На пожар выезжали пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Пострадал один человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В МЧС рассказали об эвакуации 20 человек, среди которых был один ребенок.