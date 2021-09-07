В Михайловском районе пропал 57-летний мужчина

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112.

В Михайловском районе пропал 57-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Тарасов Владимир Николаевич 1964 года рождения пропал в селе Виленка.

6 сентября он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Одежда: черная куртка, черный свитер, темные брюки, черные короткие галоши, бейсболка камуфляжного цвета.

С собой: палочка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону +7 (800)700-54-52 или 112.