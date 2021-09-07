Российские ученые разработали прибор, определяющий наличие COVID-19 за 27 минут

Новая разработка позволяет с высокой точностью определить наличие вируса в организме.

Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут способен определить наличие коронавируса у человека. Слова начальника Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктора медицинских наук Дарья Крючко передают РИА Новости .

Новая разработка позволяет с высокой точностью определить наличие вируса в организме.

По словам Крючко, в его основе лежит метод изометрической ампликации. Однако на данный момент диагностическая система может выявить лишь наличие SARS-Cov-2. В дальнейшем планируется настроить прибор на выявление и других антигенов.