Депутат облдумы проконтролировала строительство рязанского онкодиспансера

В настоящее время на объекте завершают общестроительные работы. В главном корпусе закончили монтаж внутренних инженерных сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. В палатах, помещениях поликлиники и операционных блоках ведут ремонтные работы.

Председатель комитета рязанской облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова и заместитель председателя комитета рязанской гордумы по социальным вопросам Светлана Ворнакова в рамках многоуровневого депутатского контроля проконтролировали строительство главного корпуса областного клинического онкологического диспансера. В мероприятии также приняли участие представители региональных министерств здравоохранения и строительного комплекса, онкодиспансера и подрядной организации.

Строительство нового медицинского объекта осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость онкодиспансера — более 5,7 миллиардов рублей. Больше половины средств федерального и областного бюджета предназначено на покупку медицинского оборудования и мебели, в том числе медицинской.

Новый корпус рассчитан на 250 коек. В учреждении оборудуют 10 операционных, отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделения, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу, кабинет психолога. Здесь же будет находиться областная поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.

В настоящее время на объекте завершают общестроительные работы. В главном корпусе закончили монтаж внутренних инженерных сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. В палатах, помещениях поликлиники и операционных блоках ведут ремонтные работы.

Как отметила Татьяна Панфилова, все работы выполняются в хорошем темпе, в соответствии с утвержденным графиком.

«На данном этапе на первое место выходит контроль качества отделочных работ. Необходимо внимательно отнестись к выбору цветовой гаммы стен в палатах и коридорах, качеству покрытия для пола, — сказала парламентарий. — Также очень важно уже сейчас сделать все для обеспечения надежной работы лифтов. Также депутат акцентировала внимание на том, что стоит продумать возможность соединения главного корпуса диспансера с отдельно стоящим зданием пищеблока».

Новый корпус планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года.