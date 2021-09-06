В Сасове женщина на «десятке» сбила подростка на пешеходном переходе

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб правого бедра и правой руки, а также ссадины.

В Сасове женщина на «десятке» сбила подростка на пешеходном переходе. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 5 сентября, в 14:30 на улице Зыкиной. 52-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21102» сбила на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Ученик школы № 106 переезжал переход на велосипеде.

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб правого бедра и правой руки, а также ссадины.

По факту аварии проводится проверка.