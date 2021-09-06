\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
11°
Втр, 07
15°
Срд, 08
17°
ЦБ USD 72.95 0.1 07/09
ЦБ EUR 86.57 0.03 07/09
Нал. USD 72.67 / 73.70 15:41
Нал. EUR 86.26 / 87 15:41
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
46 871
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
10 070
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
19 346
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
11 416
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сасове женщина на «десятке» сбила подростка на пешеходном переходе
В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб правого бедра и правой руки, а также ссадины.

В Сасове женщина на «десятке» сбила подростка на пешеходном переходе. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 5 сентября, в 14:30 на улице Зыкиной. 52-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21102» сбила на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Ученик школы № 106 переезжал переход на велосипеде.

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу. Врачи диагностировали ушиб правого бедра и правой руки, а также ссадины.

По факту аварии проводится проверка.