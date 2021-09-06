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В Рязани задержали 19-летнего «закладчика»
Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК Р. Ф. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В Рязани задержали 19-летнего «закладчика». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

19-летнего жителя Рязани задержали, когда он направлялся к трассе Москва-Челябинск, чтобы взять из тайника наркотики для распространения через систему «закладок». В тайнике нашли 38 граммов производного N — метилэфедрона.

Полицейские установили, что молодой человек работал в нелегальном интернет-магазине курьером. Он распространял наркотики в нескольких районах Рязанской области. Так, в Рыбновском районе оперативники нашли три свертка с наркотиком, которые не успели забрать покупатели.

Всего у рязанца изъяли 42 грамма синтетического наркотика.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК Р. Ф. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.