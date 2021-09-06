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Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2021»
Образцы продукции предприятия вошли в состав объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021» в Подмосковье.

Образцы продукции предприятия вошли в состав объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

«На форуме „Армия“ демонстрировались не только сложнейшие изделия, которые разрабатывает и производит наш завод для авиации, но и медицинские офтальмологические приборы торговой марки diathera. Это тонометры для измерения внутриглазного давления ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции для разных отраслей народного хозяйства России благодаря мощному научному и производственно-техническому потенциалу, а также высокому профессионализму коллектива».

Международный военно-технический форум «Армия» ежегодно проводит Министерство обороны России. В 2021 году в мероприятии приняли участие более 1400 российских и иностранных компаний, представивших более 28 тысяч образов продукции, а в рамках научно-деловой программы проведено 186 мероприятий.