\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
11°
Втр, 07
15°
Срд, 08
17°
ЦБ USD 72.95 0.1 07/09
ЦБ EUR 86.57 0.03 07/09
Нал. USD 72.67 / 73.70 15:41
Нал. EUR 86.26 / 87 15:41
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
46 871
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
10 070
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
19 345
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
11 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам пообещали несколько дней аномального тепла
К середине недели температурный фон повысится. В ночные часы ожидается до +8, +13 градусов, днем до +17, +22 градусов.

В Рязанской области несколько дней будет держаться аномальное теплая погода. Об этом сообщили РЗН. инфо в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Рязани и по области начало рабочей недели выдастся холодным. Во вторник, 7 сентября, ожидаются заморозки. Температура понизится до 0, -2 градусов.

Однако к середине недели температурный фон повысится. В ночные часы ожидается до +8, +13 градусов, днем до +17, +22 градусов. По словам синоптика, это на 2-3 градуса выше климатической нормы. Местами пройдут небольшие дожди.

Выходные под влиянием антициклона пройдут без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +5, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Синоптики отметили, что такая среднесуточная норма будет соответствовать норме.