Рязанцам пообещали несколько дней аномального тепла

К середине недели температурный фон повысится. В ночные часы ожидается до +8, +13 градусов, днем до +17, +22 градусов.

В Рязанской области несколько дней будет держаться аномальное теплая погода. Об этом сообщили РЗН. инфо в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Рязани и по области начало рабочей недели выдастся холодным. Во вторник, 7 сентября, ожидаются заморозки. Температура понизится до 0, -2 градусов.

Однако к середине недели температурный фон повысится. В ночные часы ожидается до +8, +13 градусов, днем до +17, +22 градусов. По словам синоптика, это на 2-3 градуса выше климатической нормы. Местами пройдут небольшие дожди.

Выходные под влиянием антициклона пройдут без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +5, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Синоптики отметили, что такая среднесуточная норма будет соответствовать норме.